[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12 $InstallTo = "$env:ProgramFiles\SysinternalsSuite" if (Test-Path "$env:TEMP\SysinternalsSuite.zip") { Remove-Item -Path "$env:TEMP\SysinternalsSuite.zip" } if (!(Test-Path "$InstallTo")) { Write-Host "SysinternalsSuite.zip をダウンロードしています ..." Invoke-WebRequest -uri "https://live.sysinternals.com/files/sysinternalssuite.zip" -outfile "$env:TEMP\sysinternalssuite.zip" -UseBasicParsing Write-Host "SysinternalsSuite.zip を $InstallTo に展開しています。..." Expand-Archive -Path "$env:TEMP\SysinternalsSuite.zip" -DestinationPath "$InstallTo" Write-Host "システム環境変数 PATH に $InstallTo を追加しています ..." $path = [Environment]::GetEnvironmentVariable("PATH", "Machine") $path += ";" + "$InstallTo" [Environment]::SetEnvironmentVariable("PATH", $path, "Machine") $env:PATH = $path Write-Host "SysinternalsSuite が $InstallTo にインストールされました。" } else { Write-Host "Sysinternals Suite は $InstallTo に既にインストールされています。`r`n" Write-Host "https://live.sysinternals.com/ で利用可能な最新版は ..." $webcontent = (Invoke-WebRequest -uri "https://live.sysinternals.com/files/" -UseBasicParsing).Content (((($webcontent.Replace("<br>","`r`n")).Replace("</A>","")).Replace("<A HREF=","")).Replace(">"," ")).split("`r`n")|Select-String "SysinternalsSuite.zip" Write-Host "`r`n" Write-Host "インストール済みの新しいユーティリティーの新しいバージョン TOP 5 を探しています ..." Get-ChildItem -Path "$InstallTo\*.exe"| Sort-Object LastWriteTime -Desc |Select-Object -first 5 | Ft LastWriteTime, Name [ValidateSet("y","n")] $res = Read-Host "Sysinternals Suite を最新版に入れ替えますか (y/n) ?" if ($res -eq "y") { Write-Host "SysinternalsSuite.zip をダウンロードしています ..." Invoke-WebRequest -uri "https://live.sysinternals.com/files/sysinternalssuite.zip" -outfile "$env:TEMP\sysinternalssuite.zip" -UseBasicParsing Write-Host "SysinternalsSuite.zip を $InstallTo に展開しています。..." Expand-Archive -Path "$env:TEMP\SysinternalsSuite.zip" -DestinationPath "$InstallTo" -Force Write-Host "Sysinternals Suite の最新バージョンに更新されました。" } }