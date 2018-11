Module Module1

' ClientIDには、アプリを登録したときのアプリケーションIDを設定する

Const ClientID As String = "********-****-****-****-************"

Private ReadOnly RedirectUri As String = $"msal{ClientID}://auth"



' ユーザー認証関係のプロパティ

Public ReadOnly Property PCA As PublicClientApplication _

= New PublicClientApplication(ClientID) With {.RedirectUri = RedirectUri}

Public ReadOnly Property Scopes As IReadOnlyList(Of String) _

= New List(Of String) From {"User.Read", "Mail.Send"}.AsReadOnly()



Sub Main()

Task.Run(Async Function() As Task

Await SendMailAsync()

End Function).Wait()

#If DEBUG Then

ReadKey()

#End If

End Sub

Async Function SendMailAsync() As Task

Dim ar As AuthenticationResult = Nothing ' 認証結果(アクセストークンなどが入る)

Try

' まずサイレントサインインを試す

Try

Dim signedInUser As IAccount _

= (Await PCA.GetAccountsAsync()).FirstOrDefault()

If (signedInUser IsNot Nothing) Then

ar = Await PCA.AcquireTokenSilentAsync(Scopes, signedInUser)

' サイレントサインインに失敗するとMsalUiRequiredExceptionが出る

End If

Catch

End Try



' サイレントサインインができなかったら、サインインのUIを出す

If (ar Is Nothing) Then

ar = Await PCA.AcquireTokenAsync(Scopes)

End If



WriteLine("サインインしました。")

WriteLine($"AccessToken={ar.AccessToken}")

WriteLine($"Username={ar.Account.Username}")

WriteLine($"ExpiresOn={ar.ExpiresOn.LocalDateTime.ToString("HH:mm:ss")}")

WriteLine($"Scopes={String.Join(", ", ar.Scopes)}")

' 出力例:

' サインインしました。

' AccessToken=EwBwA8l6BAAURSN……中略……Rd2Ag==

' Username=biac@***.com

' ExpiresOn=23:02:13

' Scopes=mail.send, openid, profile, user.read

Catch ex As MsalException

' 認証せずにダイアログを閉じると例外が出る

WriteLine($"{ex.GetType().Name}:{ex.ErrorCode}")

Catch ex As Exception

WriteLine(ex.ToString())

End Try

If (ar Is Nothing) Then

' サインインできなかったのでアプリ終了

Return

End If



' ここでGraph APIを使った処理を行う



' サインアウトする

Await PCA.RemoveAsync(ar.Account)

WriteLine("サインアウトしました")

End Function

End Module