Imports System.ComponentModel

Imports System.Windows.Threading

Class MainWindow

Public Sub New()

InitializeComponent()

SetupTimer()

End Sub



' タイマメソッド

Private Sub MyTimerMethod(sender As Object, e As EventArgs)

Me.TextBlock1.Text = DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss")

End Sub



' タイマのインスタンス

Private _timer As DispatcherTimer



' タイマを設定する

Private Sub SetupTimer()

' タイマのインスタンスを生成

_timer = New DispatcherTimer() ' 優先度はDispatcherPriority.Background

' インターバルを設定

_timer.Interval = New TimeSpan(0, 0, 1)

' タイマメソッドを設定

AddHandler _timer.Tick, New EventHandler(AddressOf MyTimerMethod)

' タイマを開始

_timer.Start()



' 画面が閉じられるときに、タイマを停止

AddHandler Me.Closing, New CancelEventHandler(AddressOf StopTimer)

End Sub



' タイマを停止

Private Sub StopTimer(sender As Object, e As CancelEventArgs)

_timer.Stop()

End Sub

End Class