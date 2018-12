DECLARE CURSOR dept_cur IS SELECT * FROM dept; dept_rec dept_cur%ROWTYPE; BEGIN OPEN dept_cur; LOOP FETCH dept_cur INTO dept_rec; EXIT WHEN dept_cur%NOTFOUND; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(dept_rec.deptno||' : '||dept_rec.dname||' : '||dept_rec.loc); END LOOP; CLOSE dept_cur; END; /