19-JUL-2017 15:10:02 * (CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=v12102) (CID=(PROGRAM=C:\oracle\v121\product\12.1.0\dbhome_1\bin\sqlplus.exe) (HOST=TEST01)(USER=test))) * (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168.1.123)(PORT=54095)) * establish * v12102 * 12528 TNS-12528: TNS:listener: all appropriate instances are blocking new connections