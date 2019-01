$updates = Start-WUScan if ($updates .Count -gt 0) { $i = 1 foreach ($update in $updates) { Write-Host $i")" $update.Title $i = $i + 1 } $res = Read-Host "(A)ll updates, (N)o update ? (a/n) " if (($res -eq "a") -or ($res -eq "A")) { foreach ($update in $updates) { Write-Host "Update:" $update.Title $result = (Install-WUUpdates -Updates $update -ErrorAction SilentlyContinue) if ($result) { Write-Host "Installation Result: Succeeded" } else { Write-Host "Installation Result: Failed with errors." } } } else { exit } if (Get-WUIsPendingReboot) { $res = Read-Host "A restart is required to complete Windows Updates. Restart now? (y/n) " if (($res -eq "y") -or ($res -eq "Y")) { Write-Host "Start rebooting..." Restart-Computer -Force } else { Write-Host "You need to restart later." } } } else { Write-Host "There are no applicable updates." }