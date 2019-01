############################################################################### # BEGIN fix (8 / 38) for 'xccdf_org.ssgproject.content_rule_accounts_password_minlen_login_defs' ############################################################################### (>&2 echo "Remediating rule 8/38: 'xccdf_org.ssgproject.content_rule_accounts_password_minlen_login_defs'") declare var_accounts_password_minlen_login_defs var_accounts_password_minlen_login_defs="12" grep -q ^PASS_MIN_LEN /etc/login.defs && \ sed -i "s/PASS_MIN_LEN.*/PASS_MIN_LEN\t$var_accounts_password_minlen_login_defs/g" /etc/login.defs if ! [ $? -eq 0 ] then echo -e "PASS_MIN_LEN\t$var_accounts_password_minlen_login_defs" >> /etc/login.defs fi # END fix for 'xccdf_org.ssgproject.content_rule_accounts_password_minlen_login_defs'