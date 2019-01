#! /bin/bash echo -n "Say hello? [y/n] " #最初にメッセージを表示する while read s; do #標準入力を受け取って変数sにセット(1) case "$s" in #変数sで分岐 "y") echo "Hello!";; #「y」の場合、Hello!とあいさつ(2) "n") echo "ok"; break;; #「n」ならwhile文を終了(3) *) echo "input [y] or [n]";; #それ以外の場合はメッセージを表示(4) esac echo -n "Again? [y/n] " #メッセージを表示してwhileに戻る(5) done echo "bye!" #最後にメッセージを表示(6)