Remove-NetFirewallRule -Name "DNS Server Forward Rule - *" New-NetFirewallRule -Name "DNS Server Forward Rule - TCP - Custom" -DisplayName "DNS Server Forward Rule - TCP - Custom" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 53 -Action allow New-NetFirewallRule -Name "DNS Server Forward Rule - UDP - Custom" -DisplayName "DNS Server Forward Rule - UDP - Custom" -Direction Inbound -Protocol UDP -LocalPort 53 -Action allow