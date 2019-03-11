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» 2019年03月11日 16時00分 公開

Windows Server 2019に対応：Microsoft、「System Center 2019」を2019年3月に正式リリース、機能を大幅強化

Microsoftは2019年3月に、運用管理ツールスイートの最新版「Microsoft System Center 2019」の正式提供を開始する。ハイブリッド管理とモニタリングを実現する。

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　Microsoftは2019年3月7日（米国時間）、運用管理ツールスイートの最新版「Microsoft System Center 2019」の正式提供を2019年3月に開始すると発表した。

　System Center 2019では、データセンターニーズに合わせて「Windows Server 2019」の大規模な展開と管理を実行できる。Microsoftによると、System Center 2019では次の3つの分野に重点を置いたという。

  • データセンターのモニタリングと管理
  • Windows Serverの最新バージョンのサポートと管理
  • 「Microsoft Azure」とのハイブリッド管理とモニタリングの実現
SCOMのWebコンソールでのAzureリソースのダッシュボード（出典：Microsoft

　System Center 2019は「長期サービスチャネル」（LTSC：Long-Term Servicing Channel）リリースであり、5年間のメインストリームサポートと5年間の延長サポートが提供される。メインストリームサポート期間には、半年ごとに「Update Rollup」リリースによって修正と更新が続く。

　System Center 2019は、「System Center 2016」に加えて、半期チャネル（Semi-Annual Channel）の「System Center,version 1801」「System Center,version 1807」からもアップグレードできる。

　System Center 2019の主要機能の概要は次の通り。

ハイブリッド

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