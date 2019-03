山市良のうぃんどうず日記

「Red Stone 5(RS5)」とも呼ばれるWindows 10 October 2018 Update(バージョン1809)は、2018年10月初めにGA(Generally Available)となり、正式にリリースされました。しかし、直後にさまざまな問題が発覚して数日でロールアウトは停止され、ISOメディアの提供も停止となりました。

その後、2018年11月13日(米国太平洋標準時、PST)に再リリースされ、2019年1月中旬には「自動更新」による配布(対象は機械学習に基づいて段階的に)も開始されています。Windows 10 バージョン1809のロールアウトは3カ月半ほどかかりましたが、ようやく正常化したようです。

RS5にはサーバ版もあります。長期サービスチャネル(Long-Time Servicing Channel:LTSC)のWindows Server 2019(Datacenter、Standard、Essentialsエディション)、半期チャネル(Semi-Annual Channel:SAC)のWindows Server,version 1809、無料のハイパーバイザー製品であるMicrosoft Hyper-V Server 2019です。

これらは一部を除いてWindows 10 バージョン1809と同じ2018年11月13日(PST)に再リリースされました。しかし、その後の状況はWindows 10 バージョン1809とは異なり、いまだ正常化したとはいえません。以下の表に、RS5の2018年10月初めのGAからこれまでを、タイムラインにまとめてみました。

注目していただきたいのは、Windows Serverの評価版の提供再開時期です。Windows Server 2019 Essentials評価版は、製品版の再リリースから1カ月後、Windows Server 2019(Datacenter/Standard)評価版は、製品版の再リリースから2カ月以上たってからの提供再開です。

それまで、再開時期が事前にアナウンスされることはありませんでした。Microsoft Hyper-V Server 2019に至っては、筆者のもう一つの連載記事でお伝えしたように、まだ再開されていません(Visual Studioサブスクリプションでも未提供)。

Windows Server 2019評価版と同じように、Microsoft Hyper-V Server 2019の提供が再開されれば以下の公式ブログでアナウンスされるはずです。

Windows Server 2019は「ソフトウェア定義のデータセンター(Software Defined Datacenter)」機能の一部に制限がかかっている状態でリリース、再リリースされました。具体的には、「記憶域スペースダイレクト(Storage Spaces Direct:S2D)」と「ネットワークコントローラー(Network Controller)」を構成しようとしてもエラーが表示され、ブロックされるのです。

これらの機能は「Windows Server Software-Defined(WSSD)プログラム」で認定されたハードウェアでの利用が推奨されています。当初、最初の認定ハードウェアが2019年1月中旬にローンチされるとされており、認定ハードウェアが利用可能になり次第、Windows Updateを通じて制限を解除すると以下のサポート情報に記述されています。WSSDローンチイベントは2019年2月という公式ブログのアナウンスもあります。しかし、これらの情報にその後のアップデートはなく、実際、どのような状況になっているのかよく分かりません。

Windows Server 2019評価版の提供が再開されるまで、英語のダウンロードサイトには次のように説明されていました。

Following the launch of Windows Server 2019, we started the process of publishing the media for the 180-day evaluation media. In the process, we found an issue with the Eval media and are in the process of fixing it...

(筆者訳:Windows Server 2019のローンチに続いて、私たちは180日評価版メディアを発行する作業を開始しました。その作業の中で評価版メディアに問題があることが判明し、現在、それを修正する作業をしています……)