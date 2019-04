$24hrsyslogs = (Get-WinEvent -LogName System -FilterXPath "*[System[TimeCreated[timediff(@SystemTime) <= 86400000]]]") Write-Host "過去24時間の稼働状況および重大、エラー、警告イベントを報告します...`r`n" foreach ($24hrsyslog in $24hrsyslogs) { if ((($24hrsyslog.Level -eq 1) -or ($24hrsyslog.Level -eq 2) -or ($24hrsyslog.Level -eq 3)) -or (($24hrsyslog.ProviderName -eq "Microsoft-Windows-Kernel-General") -and (($24hrsyslog.Id -eq 1) -or ($24hrsyslog.Id -eq 12) -or ($24hrsyslog.Id -eq 13))) -or (($24hrsyslog.ProviderName -eq "Microsoft-Windows-Kernel-Power") -and (($24hrsyslog.Id -eq 42) -or ($24hrsyslog.Id -eq 107) -or ($24hrsyslog.Id -eq 109))) -or (($24hrsyslog.ProviderName -eq "Microsoft-Windows-Kernel-Boot") -and ($24hrsyslog.Id -eq 20))) { if ($24hrsyslog.LevelDisplayName -ne $null) { if ($24hrsyslog.Message -eq $null) {$24hrsyslog.Message = "(情報なし)" } Write-Host $24hrsyslog.TimeCreated" "($24hrsyslog.LevelDisplayName).Replace("情報","稼働状況")"("$24hrsyslog.Id") "(($24hrsyslog.ProviderName).Replace("Microsoft-Windows-","")).Replace("WER-SystemErrorReporting","BugCheck")" "(($24hrsyslog.Message).Replace("`r`n","")) } } }