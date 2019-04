def fit(x, y):

x_mean = sum(x) / len(x)

y_mean = sum(y) / len(y)



x_centered = [item - x_mean for item in x]

y_centered = [item - y_mean for item in y]



xy = [item_x * item_y for item_x, item_y in zip(x_centered, y_centered)]

xx = [item * item for item in x_centered]

sum_xy = sum(xy)

sum_xx = sum(xx)



a = sum_xy / sum_xx

b = y_mean - a * x_mean



return (a, b)



# サンプルデータ

x = [-0.03, 0.78, 2.07, 2.77, 4.10, 5.38, 5.99, 6.84, 8.12, 8.89, 9.43]

y = [0.88, 2.45, 2.43, 4.07, 5.49, 6.46, 7.02, 8.27, 8.70, 10.23, 10.65]



# 一次関数の推測を行う

print(fit(x, y)) # 出力:(1.0037317148789446, 1.1006562375889226)