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Linux Foundation傘下のXen Projectは2019年4月2日、「Xen Project Hypervisor 4.12（Xen 4.12）」を発表した。コード行数を減らすことで潜在的な脆弱（ぜいじゃく）性を低減させるとともに、多層防御技術によって非特権モードの「QEMU」と「VMI（Virtual Machine Introspection）」の強化を図った。x86アーキテクチャに向けた実装方法も一新した。

Xen 4.12では、HVM（Hardware Virtual Machine）／PVH（ParaVirtualization in an HVM container）とPV（ParaVirtualization）のコードパスを分離し、HVM／PVH専用またはPV専用のハイパーバイザーを構築するためのKCONFIGオプションを用意した。

HVMやPV、PVHは、Xenが備える仮想化モード。HVMは、MicrosoftのHyper-VやVMwareのvSphere ESXiと同様に、プロセッサが備える仮想化支援機構を利用するモードで、「完全仮想化」と呼ばれる。PVは、仮想マシン上で動作させることを前提に改変したゲストOSを稼働させるモードで、「準仮想化」と呼ばれる。PVHは、プロセッサの仮想化支援機構を利用しつつ、PVモード向けのOSを稼働させるモードになる。

QEMUの「脆弱性」に対応

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