Googleは2019年4月11日(米国時間)、統合開発環境(IDE)である「IntelliJ IDEA」と「Visual Studio Code(VS Code)」に向けた新しいプラグイン「Cloud Code for IntelliJ」(α版)と「Cloud Code for VS Code」(β版)を発表した。

これらのプラグインは、IDEを使ったソフトウェア開発ライフサイクルのあらゆる段階を支援し、自動化機能も提供する。

Cloud Code for VS Codeのデバッガが実行中のKubernetesクラスタに接続されている(出典:Google)

今回発表されたCloud Codeの最初のリリースでは、「Google Kubernetes Engine(GKE)」など「Kubernetes」上で動作するアプリケーションの開発を簡単にすることに重点が置かれている。Cloud Codeは、VS CodeとIntelliJを拡張し、IDEの機能と利便性をフルに活用してクラウドネイティブなKubernetesアプリケーションの開発を支援する。

継続的なフィードバックが可能なCloud Code

