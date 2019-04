[ { "id": "b0f4d4d4.118b38", "type": "base64", "z": "6ddfecf3.60e0a4", "name": "base64形式の画像をバッファ形式へ変換", "action": "", "property": "payload", "x": 420, "y": 160, "wires": [ [ "379cfc5a.77efe4" ] ] }, { "id": "5eb9cf66.e0a8d", "type": "ui_text", "z": "6ddfecf3.60e0a4", "group": "5beb3bbf.7498c4", "order": 2, "width": 0, "height": 0, "name": "画像認識結果を表示", "label": "画像認識の結果:", "format": "{{msg.payload}}", "layout": "col-center", "x": 140, "y": 360, "wires": [] }, { "id": "abbfe376.be216", "type": "ui_template", "z": "6ddfecf3.60e0a4", "group": "5beb3bbf.7498c4", "name": "カメラから画像データを取得", "order": 1, "width": 0, "height": 0, "format": "<div>

<video id=\"player\" autoplay style=\"width: 320px; height: 240px;\"></video>

<canvas id=\"snapshot\" width=320 height=240></canvas>

<br>

<center><md-button ng-click=\"send({payload: action()})\">撮影</md-button></center>

<script type=\"text/javascript\">

var player = document.getElementById('player');

var snapshotCanvas = document.getElementById('snapshot');

var captureButton = document.getElementById('capture');

var handleSuccess = function(stream) {

player.srcObject = stream;

};

navigator.mediaDevices.getUserMedia({video: true}).then(handleSuccess);

document.getElementById('snapshot').hidden = true;

</script>

<script type=\"text/javascript\">

this.scope.action = function() {

document.getElementById('player').hidden = true;

document.getElementById('snapshot').hidden = false;

setTimeout(function () {

document.getElementById('player').hidden = false;

document.getElementById('snapshot').hidden = true;

}, 5000);

var context = snapshotCanvas.getContext('2d');

context.drawImage(player, 0, 0, snapshotCanvas.width, snapshotCanvas.height);

return snapshotCanvas.toDataURL().split(\",\")[1];

}

</script>

</div>", "storeOutMessages": true, "fwdInMessages": true, "templateScope": "local", "x": 120, "y": 160, "wires": [ [ "b0f4d4d4.118b38" ] ] }, { "id": "da3af48c.591078", "type": "google-translate", "z": "6ddfecf3.60e0a4", "name": "英語を日本語へ翻訳", "to": "ja", "x": 480, "y": 260, "wires": [ [ "5eb9cf66.e0a8d" ] ] }, { "id": "379cfc5a.77efe4", "type": "image-caption-generator", "z": "6ddfecf3.60e0a4", "service": "caa5bba0.23f638", "method": "predict", "predict_body": "", "predict_bodyType": "str", "name": "IBM MAXを用いて画像から説明文を生成", "x": 200, "y": 260, "wires": [ [ "da3af48c.591078" ] ] }, { "id": "5beb3bbf.7498c4", "type": "ui_group", "z": "6ddfecf3.60e0a4", "name": "take", "tab": "118b9d02.791fc3", "disp": false, "width": "6", "collapse": false }, { "id": "caa5bba0.23f638", "type": "image-caption-generator-service", "z": "6ddfecf3.60e0a4", "host": "https://max-image-caption-generator.max.us-south.containers.appdomain.cloud", "name": "local" }, { "id": "118b9d02.791fc3", "type": "ui_tab", "z": "6ddfecf3.60e0a4", "name": "ホーム", "icon": "dashboard", "disabled": false, "hidden": false } ]