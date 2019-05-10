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Microsoftは2019年4月18日（米国時間）、Windows 10の最新リリース「Windows 10 May 2019 Update」（Windows 10 バージョン1903）に対応した「Windows 10 SDK」を公開したと発表した。
Windows 10 May 2019 Updateは、2019年5月下旬に正式リリースが予定されており、「XAML Islands v1」や最新の「Windows Subsystem for Linux」「Windows UI Library 2.1」など、開発者向けの新機能を多数提供する。この3つの機能の概要は次の通り。
XAML Islandsは、デスクトップアプリケーションで使用できるUWP（ユニバーサルWindowsプラットフォーム）コントロール。今回公開されたSDKでは、UWPコントロールをWPF（Windows Presentation Foundation）、Windows Forms、C++ Win32デスクトップアプリケーションでホストするためのAPIが、正式版となっている。
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