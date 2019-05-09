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» 2019年05月09日 08時00分 公開

DNS利用時の安全性が向上：IIJがDNSの試験サービスを無償提供、「DNS over TLS」と「DNS over HTTPS」を利用

IIJは、「DNS over TLS（DoT）」や「DNS over HTTPS（DoH）」を利用する「IIJ Public DNSサービス」のβ版を無償公開した。DNSサーバ（キャッシュサーバ）とユーザー端末との通信を暗号化する。従来のDNSプロトコルよりも安全性を高められる。

[＠IT]

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　インターネットイニシアティブ（IIJ）は2019年5月8日、「IIJ Public DNSサービス」のβ版を無償公開した。これは、「DNS over TLS（DoT）」や「DNS over HTTPS（DoH）」を利用して、DNSサーバとの通信を暗号化したDNSキャッシュサーバの機能。

　端末にDoTホスト名やDoH URLを設定するか、DoTやDoHに対応したWebブラウザを使うことで利用できる。無償提供は、2022年3月31日までの予定。

DoTやDoHを採用することでセキュアになる通信区間（出典：IIJ

最新のDNS通信プロトコルを利用

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