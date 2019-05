Nutanix .NEXT 2019で発表: AWS上でNutanixプラットフォームを自動展開できる「Nutanix on AWS」を提供へ

Nutanixは2019年5月8日(米国時間)、同社のイベント「Nutanix .NEXT 2019」における基調講演で、「Nutanix on AWS」あるいは「Nutanix in AWS」と呼ぶサービスを、2019年夏にテクノロジープレビューとして提供開始することを明らかにした。