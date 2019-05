/* ip packet header */ ip_header *ip = NULL; int hlen = 0; uint8_t ip_protocol = 0; uint16_t ip_data_len = 0; uint8_t *eth_payload_data = NULL; size_t eth_payload_len = 0; int proto = be16_to_cpu(*(uint16_t *)(saved_buffer + 12)); if (proto == ETH_P_IP) { DPRINTF("+++ C+ mode has IP packet

"); /* not aligned */ eth_payload_data = saved_buffer + ETH_HLEN; eth_payload_len = saved_size - ETH_HLEN; ip = (ip_header*)eth_payload_data; if (IP_HEADER_VERSION(ip) != IP_HEADER_VERSION_4) { DPRINTF("+++ C+ mode packet has bad IP version %d " "expected %d

", IP_HEADER_VERSION(ip), IP_HEADER_VERSION_4); ip = NULL; } else { hlen = IP_HEADER_LENGTH(ip); ip_protocol = ip->ip_p; ip_data_len = be16_to_cpu(ip->ip_len) - hlen; } }