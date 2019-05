$ week=(Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat) ← 配列weekを定義 $ unset week[1] ← 添字「1」の要素を削除 $ for ((i=0; i<${#week[@]}; i++)) do echo $i ${week[i]}; done ←(1) 0 Sun 1 2 Tues 3 Wed 4 Thur 5 Fri $ for day in ${week[@]}; do echo $day; done ←(2) Sun Tues Wed Thur Fri Sat $ for i in ${!week[@]}; do echo $i ${week[$i]}; done ←(3) 0 Sun 2 Tues 3 Wed 4 Thur 5 Fri 6 Sat