山市良のうぃんどうず日記

突然消えてなくなるなんて聞いてないよ!

Microsoftは製品、サービス、サポートの担当チームが公式ブログや個人ブログを通じて、新製品や新サービスのアナウンス、新機能や新技術の紹介、トラブルの回避策、使いこなし術など、多くの有益な情報を提供しています。

2019年3月の終盤になって、「TechNetブログ」(blogs.technet.microsoft.com)や「MSDNブログ」(blogs.msdn.microsoft.com)の一部が、かなりの数の有用な記事とともに消えていることに気が付きました。

一部のブログでは、2018年末ごろから移行に関する投稿でアナウンスされていたので、覚悟はしていました。しかし、旧URLによる記事へのアクセスが、新しいURLにリダイレクトされることなく、アーカイブされることもなく、消えてしまったものを多数確認しました。

最初、Webブラウザに「Oops! That page can’t be found.(おっと!そのページは見つかりません)」と表示されたときは何かの間違いか、あるいは移行中の一時的なものかと思っていましたが、4月中旬になってようやく復元されました(現在でも「Oops!」のブログはあります)。

英語ブログの多くは、「Microsoft Tech Community」や「The Visual Studio Blog」という比較的新しいプラットフォームに移設されているようで、ブログや個別の記事のURLが移設先ブログのトップにリダイレクトされるものもあります(画面1)。どのようなブログが移設されているかは、以下のURLで確認できます。

画面1 TechNet/MSDNの公式ブログの多くが、2019年3月末までに閉鎖されてしまった。英語ブログはMicrosoft Tech CommunityやThe Visual Studio Blogに移設され、ブログのトップにリダイレクトされるようになっている

しかし、このようなリダイレクト対応がとられているのは英語のブログであり、日本語で情報提供を行っていた多くのブログが2019年3月末に突然消滅してしまいました(画面2)。そのため、後から参照しようと思って個人的にブックマークしておいた場合や、オンラインメディアや書籍に掲載されているURLは全く役に立たなくなっている状態にありました。

画面2 日本語ブログの場合、TechNet/MSDNブログでインデックスと一部の内容(書き出し部分)は確認できるが、クリックしてもそのページは存在せず、「Oops! That page can’t be found.」と表示される。この状態が翌週の4月中旬まで続いた

インターネットで情報を探そうと検索しても、旧URLでインデックスされている情報がまだ大量に残っているため、なかなか目的の情報にたどり着けなかったことでしょう。日本語の旧ブログの多くは4月中旬ごろまでに復元されましたが、完全に消失してしまった日本語/英語の記事もあるようです。以前に「Oops! That page can’t be found.」に遭遇したとしても、現在は参照できるかもしれませんので試してみてください。

Microsoft Tech CommunityやThe Visual Studio Blogにブログ(主に英語のもの)に移設されている場合でも、個別の記事がリダイレクトされるようにはなっていないものがほとんどです。そのため、目的の記事を見つけるのは難しいかもしれません。

記事のタイトルが分かっているのなら、移設先ブログの検索機能を利用すればよいでしょう。ただし、全ての記事が移行されているわけでもありません。移行作業中のものもあると思いますが、古い記事は移行対象外になっているかもしれません。

例えば、Networking Blog(blogs.technet.microsoft.com/networking/)に2016年7月に投稿された「Announcing:New Transport Advancements in the Anniversary Update for Windows 10 and Windows Server 2016」という記事の内容を再確認したいと思ったとしましょう。

旧URLでアクセスすると、移行先のMicrosoft Tech Community内のNetworking Blogのトップにリダイレクトされます。この記事のタイトルで検索すると5件の検索結果が出てきますが、該当記事は見つかりません。この記事のタイトルとURLリンクを含む別の記事は存在しますが、その別の記事に掲載されているURLリンクは旧URLのままなので、結局、もう一度、Networking Blogのトップにリダイレクトされてしまいます(画面3)。

画面3 全ての記事が旧ブログから移行されていない場合、この例のように堂々巡りになることも

日本語ブログの一部はTechNet/MSDNフォーラムへ

2019年3月末までにTechNet/MSDNブログでホストされている多くの公式ブログが、Microsoft Tech CommunityやThe Visual Studio Blogなど、別の場所に移行しましたが、全てのブログではありません。例えば、以下のTechNetブログは現在でも同じURLで提供されています。

また、日本語/英語に関係なく、何年も新規投稿がないまま、維持されているTechNet/MSDNブログも多数存在します。行方不明になっていたTechNet/MSDNブログは4月中旬に多くが復元されましたが、これは突然の閉鎖という影響を緩和するための、あくまでも一時的な対応かもしれません。英語のブログは復元されておらず、新しい場所にリダイレクトされる状況に変化はありません。復元された日本語ブログは、今後、再び削除される可能性もあると思います。

消滅した日本語ブログの一部は(4月中旬に復元されたものを含む)、TechNet/MSDNフォーラムに、情報交換のためのフォーラムではなく、情報提供のフォーラムとして統合されているものがあります。

以下の表1に、2019年5月15日時点で筆者が確認したものをまとめました。全てをカバーしているわけではありませんし、今後、追加や変更される可能性があることにもご注意ください。旧ブログのタイトルと旧URLを掲載してあるので、タイトルが分かっているのなら、行方不明になったブックマークの記事がひょっとしたら見つかるかもしれません。各チームによる今後の情報提供は、移行先で行われることになります。

この表1で「復元」となっているものは、2019年3月末から4月中旬まで「Oops! That page can’t be found.」の状態でした。「Japan New Era Name Support Blog」は、何ともタイミングの悪い、2019年4月1日の新元号発表の数日前に消滅しました。

Microsoftは情報提供のために長くブログを活用してきましたし、有益な情報もたくさんありました。4月中旬までに多くの記事が復元されましたが、リダイレクトなし、アーカイブなし、移行をアナウンスする記事自体が消滅して行方不明といった3〜4月にかけての状況は、非常に理解に苦しむものであり、混乱しました。過去にあった不都合な情報を見られたくないなど、意図的に継続性を断絶したかったのかと勘繰る人もいたかもしれませんね(真相は分かりません)。

筆者紹介 山市 良(やまいち りょう) 岩手県花巻市在住。Microsoft MVP:Cloud and Datacenter Management(2018/7/1)。SIer、IT出版社、中堅企業のシステム管理者を経て、フリーのテクニカルライターに。Microsoft製品、テクノロジーを中心に、IT雑誌、Webサイトへの記事の寄稿、ドキュメント作成、事例取材などを手掛ける。個人ブログは『山市良のえぬなんとかわーるど』。近著は『ITプロフェッショナル向けWindowsトラブル解決 コマンド&テクニック集』(日経BP社)。