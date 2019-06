uint8_t *src = s->buffer; /* ... */ if (!s->looptest) { memcpy(src, buf, size); /* no need to compute the CRC */ src[size] = 0; src[size + 1] = 0; src[size + 2] = 0; src[size + 3] = 0; size += 4; } else if (s->looptest == PCNET_LOOPTEST_CRC || !CSR_DXMTFCS(s) || size < MIN_BUF_SIZE+4) { uint32_t fcs = ~0; uint8_t *p = src; while (p != &src[size]) CRC(fcs, *p++); *(uint32_t *)p = htonl(fcs); size += 4; }