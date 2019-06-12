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» 2019年06月12日 11時35分 公開

Interop Tokyo 2019速報：Interop Tokyo 2019のBest of Show受賞製品が決定

2019年6月12日に開幕したInterop Tokyo 2019で、同日午前、Best of Show Awardが決定した。各部門の受賞者と受賞製品を紹介する。

[三木泉，＠IT]

　2019年6月12日に開幕したInterop Tokyo 2019で、同日午前中にBest of Show Awardが決定した。

　これは優秀展示製品を表彰する企画で、部門ごとにグランプリ、準グランプリ、審査員特別賞が授与される。下に部門名、賞、受賞者、受賞製品を紹介する。

IoT

グランプリ

華為技術日本　HiSilicon NB2 チップセット Hi2115

グランプリ

マクニカネットワークス　VDOO（ビドゥー） Vision

審査員特別賞

アイピーコア研究所　マルチ環境センサー

テスティング

グランプリ

キーサイト・テクノロジー　Ixia AresONE-400GE OSFP

グランプリ

東陽テクニカ／Spirent Communications　Spirent TestCenter C50 NBASE-T & 無線LAN 11ax 対応モデル

審査員特別賞

キーサイト・テクノロジー　Ixia Vision Xマネジメント＆モニタリング＆テスティング

審査員特別賞

データコントロルズ　10Gネットワークトラヒックジェネレータ：NuDOG-802

審査員特別賞

東陽テクニカ／Spirent Communications　Spirent TestCenter PX3 400Gイーサ 1U アプライアンス

マネジメント

グランプリ

NTTアドバンステクノロジ　NetworkBrain

審査員特別賞

ジュニパーネットワークス　Contrail HealthBot

審査員特別賞

アラクサラネットワークス　端末トレーサビリティソリューション

モニタリング

審査員特別賞

華為技術日本　iFIT（in-situ Flow Information Telemetry）

審査員特別賞

Instana　Instana Application Performance Manegement

ネットワークインフラ

グランプリ

シスコシステムズ　Cisco Nexus 400Gポートフォリオ

グランプリ

華為技術日本　NetEngine 8000

審査員特別賞

セイコーソリューションズ ／アイ・アイ・エム　Time Server TS-2560

審査員特別賞

ディーリンクジャパン　DGS-1100-10MPP／DGS-1100-26MPP

セキュリティ

グランプリ

ジュニパーネットワークス　JATP400

グランプリ

マクニカネットワークス　Sift

準グランプリ

フォーティネットジャパン　FortiGate 3401E

準グランプリ

フォーティネットジャパン　FortiGate 3601E

準グランプリ

A10ネットワークス　A10 Thunder 14045 TPS - Zero-day Attack Protection

準グランプリ

富士通　FUJITSU Managed Infrastructure Service FENICS CloudProtect リアルタイム可視化サービス

審査員特別賞

ソリトンシステムズ　Soliton DNS Guard

審査員特別賞

ヤマハ　スピーチプライバシーシステムVSP-2

審査員特別賞

アズジェント　Karamba XGuard CFI

クラウドサービス

グランプリ

マクニカネットワークス　JFrog Enterprise+

審査員特別賞

コムスクエア　ロボシュタイン

審査員特別賞

セイコーソリューションズ／アイ・アイ・エム　Netwiser Virtual Edition SX-3990

エンタープライズIT

準グランプリ

シスコシステムズ　Catalyst 9600 シリーズ　モジュラコアスイッチ

審査員特別賞

FXC　LEX3881-2F

サーバ＆ストレージ

グランプリ

華為技術日本　FusionStorage 8.0

準グランプリ

東芝メモリ　NVMe-oFソフトウエア　KumoScale Ver3.10

審査員特別賞

ソリトンシステムズ　VVAULT BOX

NFV／SDI

グランプリ

A10ネットワークス　A10 Thunder for Container

審査員特別賞

シルバーピークシステムズジャパン　Unity EdgeConnect

審査員特別賞

ジュニパーネットワークス　Contrail Service Orchestration (SD-Enterprise)

クラウドインフラ

グランプリ

メラノックス テクノロジーズ ジャパン／マクニカ アルティマカンパニー　What Just Happened Telemetry on Spectrum2（SN3000シリーズ）

準グランプリ

ジュニパーネットワークス　QFX5220 データセンター スイッチ

モバイルブロードバンド

グランプリ

シスコシステムズ　Cisco Meraki Go GR10／GR60アクセスポイント

グランプリ

華為技術日本　AP7060DN

審査員特別賞

丸文　ランプラン プロフェッショナル

AI

グランプリ

ネットワンパートナーズ／ミストシステムズ（現ジュニパーネットワークス）　Mist機械学習 WLAN

審査員特別賞

ピーアンドアイ　プレトレ

ガジェット

グランプリ

ATENジャパン　USBハブ搭載4ポートUSB HDMIマルチビューKVMスイッチ CM1284

準グランプリ

パナソニックLSネットワークス　天井埋込型PoEスイッチングハブ

審査員特別賞

シスコシステムズ　シスコネットワーク体験車

審査員特別賞

ＮＥＣ　光ポータブルPAC

審査員特別賞

ヤマハ　ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-200

審査員特別賞

ATENジャパン　4ポートUSBマルチスクリーンコントロールKMスイッチ CS724KM

オプティカル

グランプリ

華為技術日本　OptiX OSN 9800 P32

準グランプリ

富士通　TransLambda

審査員特別賞

マクニカクラビスカンパニー　Tibit Pluggable OLT/iPhotonix Virtual Network

審査員特別賞

NTTアドバンステクノロジ　光配線切替ロボット ROME500

デモンストレーション

グランプリ

Zabbix Japan　Zabbix Enterprise ApplianceとパートナーソリューションによるShowNetの監視と可視化

準グランプリ

華為技術日本　CampusInsight(Telemetry)によるInterop会場のWi-Fiネットワークを可視化

審査員特別賞

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