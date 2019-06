2019年6月12日に開幕したInterop Tokyo 2019で、同日午前中にBest of Show Awardが決定した。

これは優秀展示製品を表彰する企画で、部門ごとにグランプリ、準グランプリ、審査員特別賞が授与される。下に部門名、賞、受賞者、受賞製品を紹介する。

IoT

グランプリ

華為技術日本 HiSilicon NB2 チップセット Hi2115

グランプリ

マクニカネットワークス VDOO(ビドゥー) Vision

審査員特別賞

アイピーコア研究所 マルチ環境センサー

テスティング

グランプリ

キーサイト・テクノロジー Ixia AresONE-400GE OSFP

グランプリ

東陽テクニカ/Spirent Communications Spirent TestCenter C50 NBASE-T & 無線LAN 11ax 対応モデル

審査員特別賞

キーサイト・テクノロジー Ixia Vision Xマネジメント&モニタリング&テスティング

審査員特別賞

データコントロルズ 10Gネットワークトラヒックジェネレータ:NuDOG-802

審査員特別賞

東陽テクニカ/Spirent Communications Spirent TestCenter PX3 400Gイーサ 1U アプライアンス

マネジメント

グランプリ

NTTアドバンステクノロジ NetworkBrain

審査員特別賞

ジュニパーネットワークス Contrail HealthBot

審査員特別賞

アラクサラネットワークス 端末トレーサビリティソリューション

モニタリング

審査員特別賞

華為技術日本 iFIT(in-situ Flow Information Telemetry)

審査員特別賞

Instana Instana Application Performance Manegement

ネットワークインフラ

グランプリ

シスコシステムズ Cisco Nexus 400Gポートフォリオ

グランプリ

華為技術日本 NetEngine 8000

審査員特別賞

セイコーソリューションズ /アイ・アイ・エム Time Server TS-2560

審査員特別賞

ディーリンクジャパン DGS-1100-10MPP/DGS-1100-26MPP

セキュリティ

グランプリ

ジュニパーネットワークス JATP400

グランプリ

マクニカネットワークス Sift

準グランプリ

フォーティネットジャパン FortiGate 3401E

準グランプリ

フォーティネットジャパン FortiGate 3601E

準グランプリ

A10ネットワークス A10 Thunder 14045 TPS - Zero-day Attack Protection

準グランプリ

富士通 FUJITSU Managed Infrastructure Service FENICS CloudProtect リアルタイム可視化サービス

審査員特別賞

ソリトンシステムズ Soliton DNS Guard

審査員特別賞

ヤマハ スピーチプライバシーシステムVSP-2

審査員特別賞

アズジェント Karamba XGuard CFI

クラウドサービス

グランプリ

マクニカネットワークス JFrog Enterprise+

審査員特別賞

コムスクエア ロボシュタイン

審査員特別賞

セイコーソリューションズ/アイ・アイ・エム Netwiser Virtual Edition SX-3990

エンタープライズIT

準グランプリ

シスコシステムズ Catalyst 9600 シリーズ モジュラコアスイッチ

審査員特別賞

FXC LEX3881-2F

サーバ&ストレージ

グランプリ

華為技術日本 FusionStorage 8.0

準グランプリ

東芝メモリ NVMe-oFソフトウエア KumoScale Ver3.10

審査員特別賞

ソリトンシステムズ VVAULT BOX

NFV/SDI

グランプリ

A10ネットワークス A10 Thunder for Container

審査員特別賞

シルバーピークシステムズジャパン Unity EdgeConnect

審査員特別賞

ジュニパーネットワークス Contrail Service Orchestration (SD-Enterprise)

クラウドインフラ

グランプリ

メラノックス テクノロジーズ ジャパン/マクニカ アルティマカンパニー What Just Happened Telemetry on Spectrum2(SN3000シリーズ)

準グランプリ

ジュニパーネットワークス QFX5220 データセンター スイッチ

モバイルブロードバンド

グランプリ

シスコシステムズ Cisco Meraki Go GR10/GR60アクセスポイント

グランプリ

華為技術日本 AP7060DN

審査員特別賞

丸文 ランプラン プロフェッショナル

AI

グランプリ

ネットワンパートナーズ/ミストシステムズ(現ジュニパーネットワークス) Mist機械学習 WLAN

審査員特別賞

ピーアンドアイ プレトレ

ガジェット

グランプリ

ATENジャパン USBハブ搭載4ポートUSB HDMIマルチビューKVMスイッチ CM1284

準グランプリ

パナソニックLSネットワークス 天井埋込型PoEスイッチングハブ

審査員特別賞

シスコシステムズ シスコネットワーク体験車

審査員特別賞

NEC 光ポータブルPAC

審査員特別賞

ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-200

審査員特別賞

ATENジャパン 4ポートUSBマルチスクリーンコントロールKMスイッチ CS724KM

オプティカル

グランプリ

華為技術日本 OptiX OSN 9800 P32

準グランプリ

富士通 TransLambda

審査員特別賞

マクニカクラビスカンパニー Tibit Pluggable OLT/iPhotonix Virtual Network

審査員特別賞

NTTアドバンステクノロジ 光配線切替ロボット ROME500

デモンストレーション

グランプリ

Zabbix Japan Zabbix Enterprise ApplianceとパートナーソリューションによるShowNetの監視と可視化

準グランプリ

華為技術日本 CampusInsight(Telemetry)によるInterop会場のWi-Fiネットワークを可視化

審査員特別賞

サウザンドアイズ ShowNet「構築開始」から「今」を、時を超えて可視化!