2019年6月12日に開幕したInterop Tokyo 2019で、同日午前中にBest of Show Awardが決定した。
これは優秀展示製品を表彰する企画で、部門ごとにグランプリ、準グランプリ、審査員特別賞が授与される。下に部門名、賞、受賞者、受賞製品を紹介する。
グランプリ
華為技術日本 HiSilicon NB2 チップセット Hi2115
グランプリ
マクニカネットワークス VDOO（ビドゥー） Vision
審査員特別賞
アイピーコア研究所 マルチ環境センサー
グランプリ
キーサイト・テクノロジー Ixia AresONE-400GE OSFP
グランプリ
東陽テクニカ／Spirent Communications Spirent TestCenter C50 NBASE-T & 無線LAN 11ax 対応モデル
審査員特別賞
キーサイト・テクノロジー Ixia Vision Xマネジメント＆モニタリング＆テスティング
審査員特別賞
データコントロルズ 10Gネットワークトラヒックジェネレータ：NuDOG-802
審査員特別賞
東陽テクニカ／Spirent Communications Spirent TestCenter PX3 400Gイーサ 1U アプライアンス
グランプリ
NTTアドバンステクノロジ NetworkBrain
審査員特別賞
ジュニパーネットワークス Contrail HealthBot
審査員特別賞
アラクサラネットワークス 端末トレーサビリティソリューション
審査員特別賞
華為技術日本 iFIT（in-situ Flow Information Telemetry）
審査員特別賞
Instana Instana Application Performance Manegement
グランプリ
シスコシステムズ Cisco Nexus 400Gポートフォリオ
グランプリ
華為技術日本 NetEngine 8000
審査員特別賞
セイコーソリューションズ ／アイ・アイ・エム Time Server TS-2560
審査員特別賞
ディーリンクジャパン DGS-1100-10MPP／DGS-1100-26MPP
グランプリ
ジュニパーネットワークス JATP400
グランプリ
マクニカネットワークス Sift
準グランプリ
フォーティネットジャパン FortiGate 3401E
準グランプリ
フォーティネットジャパン FortiGate 3601E
準グランプリ
A10ネットワークス A10 Thunder 14045 TPS - Zero-day Attack Protection
準グランプリ
富士通 FUJITSU Managed Infrastructure Service FENICS CloudProtect リアルタイム可視化サービス
審査員特別賞
ソリトンシステムズ Soliton DNS Guard
審査員特別賞
ヤマハ スピーチプライバシーシステムVSP-2
審査員特別賞
アズジェント Karamba XGuard CFI
グランプリ
マクニカネットワークス JFrog Enterprise+
審査員特別賞
コムスクエア ロボシュタイン
審査員特別賞
セイコーソリューションズ／アイ・アイ・エム Netwiser Virtual Edition SX-3990
準グランプリ
シスコシステムズ Catalyst 9600 シリーズ モジュラコアスイッチ
審査員特別賞
FXC LEX3881-2F
グランプリ
華為技術日本 FusionStorage 8.0
準グランプリ
東芝メモリ NVMe-oFソフトウエア KumoScale Ver3.10
審査員特別賞
ソリトンシステムズ VVAULT BOX
グランプリ
A10ネットワークス A10 Thunder for Container
審査員特別賞
シルバーピークシステムズジャパン Unity EdgeConnect
審査員特別賞
ジュニパーネットワークス Contrail Service Orchestration (SD-Enterprise)
グランプリ
メラノックス テクノロジーズ ジャパン／マクニカ アルティマカンパニー What Just Happened Telemetry on Spectrum2（SN3000シリーズ）
準グランプリ
ジュニパーネットワークス QFX5220 データセンター スイッチ
グランプリ
シスコシステムズ Cisco Meraki Go GR10／GR60アクセスポイント
グランプリ
華為技術日本 AP7060DN
審査員特別賞
丸文 ランプラン プロフェッショナル
グランプリ
ネットワンパートナーズ／ミストシステムズ（現ジュニパーネットワークス） Mist機械学習 WLAN
審査員特別賞
ピーアンドアイ プレトレ
グランプリ
ATENジャパン USBハブ搭載4ポートUSB HDMIマルチビューKVMスイッチ CM1284
準グランプリ
パナソニックLSネットワークス 天井埋込型PoEスイッチングハブ
審査員特別賞
シスコシステムズ シスコネットワーク体験車
審査員特別賞
ＮＥＣ 光ポータブルPAC
審査員特別賞
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-200
審査員特別賞
ATENジャパン 4ポートUSBマルチスクリーンコントロールKMスイッチ CS724KM
グランプリ
華為技術日本 OptiX OSN 9800 P32
準グランプリ
富士通 TransLambda
審査員特別賞
マクニカクラビスカンパニー Tibit Pluggable OLT/iPhotonix Virtual Network
審査員特別賞
NTTアドバンステクノロジ 光配線切替ロボット ROME500
グランプリ
Zabbix Japan Zabbix Enterprise ApplianceとパートナーソリューションによるShowNetの監視と可視化
準グランプリ
華為技術日本 CampusInsight(Telemetry)によるInterop会場のWi-Fiネットワークを可視化
審査員特別賞
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