def fact(x):

result = 1

if x == 0:

return result

for num in range(1, x + 1):

result *= num

return result



def fizzbuzz(x):

result = str(x)

if x % 3 == 0 and x % 5 == 0:

result = 'FizzBuzz'

elif x % 3 == 0:

result = 'Fizz'

elif x % 5 == 0:

result = 'Buzz'

return result



def fib(x):

if x == 0:

return 0

elif x == 1:

return 1

return fib(x - 1) + fib(x - 2)



PI = 3.14159