class MyStack2:

def __init__(self, *args):

self.stack = []

for item in args:

self.stack.append(item)

def push(self, item):

self.stack.append(item)

def pop(self):

if len(self.stack) == 0:

return None

return self.stack.pop()

def __repr__(self):

return 'MyStack(' + repr(self.stack) + ')'

def __str__(self):

return str(self.stack)

def __iter__(self):

return iter(self.stack)

def __getitem__(self, key):

return self.stack[key]