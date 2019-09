groups: - name: test jobs: - build-image - unit-test - lint - success-notify resource_types: - name: kubernetes type: docker-image source: repository: zlabjp/kubernetes-resource tag: "1.12" - name: slack-notification type: docker-image source: repository: cfcommunity/slack-notification-resource tag: latest - name: slack-alert type: docker-image source: repository: arbourd/concourse-slack-alert-resource - name: pull-request type: docker-image source: repository: teliaoss/github-pr-resource tag: latest resources: - name: repository type: pull-request source: repository: ((repository)) access_token: ((access-token)) - name: app-docker-image-base type: docker-image source: repository: asia.gcr.io/example-project/app/base username: _json_key password: ((gcp-service-account)) - name: app-docker-image type: docker-image source: repository: asia.gcr.io/example-project/app username: _json_key password: ((gcp-service-account)) - name: notify type: slack-alert source: url: ((slack-webhook)) - name: deploy-notify type: slack-notification source: url: ((slack-webhook)) jobs: - name: build-image plan: - get: repository trigger: true version: every - put: app-docker-image-base params: cache_from: - api-docker-image-base cache: true additional_tags: repository/.git/ORIG_HEAD build: repository dockerfile: repository/app/Dockerfile target_name: base on_failure: ## 失敗時の通知 - put: app-docker-image get_params: skip_download: true params: cache_from: - app-docker-image-base cache: true additional_tags: repository/.git/ORIG_HEAD build: repository dockerfile: repository/app/Dockerfile target_name: app on_failure: ## 失敗時の通知 - name: unit-test plan: - aggregate: - get: repository trigger: true passed: - build-image - get: app-docker-image - task: unit-test image: app-docker-image # unit-testの実行 on_failure: ## 失敗時の通知 on_success: ## 成功時の通知 - name: lint plan: - aggregate: - get: repository trigger: true passed: - build-image - get: app-docker-image - task: lint image: app-docker-image ## lintの実行 on_failure: ## 失敗時の通知 on_success: ## 成功時の通知 - name: success-notify plan: - get: repository trigger: true passed: - lint - unit-test - task: notify-msg ## 成功時の通知