while True:

try:

print()

print('1: ValueError例外を発生')

print('2: IndexError例外を発生')

print('3: 例外を発生させない')

print('4: 終了')

selection = int(input('どれにしますか: '))

if selection == 1:

tmp = int('foo') # ValueError

elif selection == 2:

tmp = 'str'[5] # IndexError

elif selection == 3:

print()

print('例外を発生させませんでした')

elif selection == 4:

print()

print('終了します')

break

else:

print(undefined_var) # 未定義の変数を参照

except ValueError as e:

print('Value Error')

print(e.args)

print()

except IndexError:

print('Index Error')

print()

except Exception as e:

print('Exception')

print(e.args)

print()

print('try文の直後の行を実行しました')



print('無限ループを終了しました')