DECLARE e_sal NUMBER; null_sal EXCEPTION; BEGIN SELECT sal INTO e_sal FROM emp WHERE empno = 7369; IF e_sal IS NULL THEN RAISE null_sal; ELSE null; END IF; UPDATE e_emp SET deptno = 30 WHERE empno = 7369; EXCEPTION WHEN null_sal THEN rollback; END; / PL/SQLプロシージャが正常に完了しました。