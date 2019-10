/** * @callback Job * @returns {void} */ /** Queues work */ export class Worker { constructor(maxDepth = 10) { this.started = false; this.depthLimit = maxDepth; /** * NOTE: queued jobs may add more items to queue * @type {Job[]} */ this.queue = []; } /** * Adds a work item to the queue * @param {Job} work */ push(work) { if (this.queue.length + 1 > this.depthLimit) throw new Error("Queue full!"); this.queue.push(work); } /** * Starts the queue if it has not yet started */ start() { if (this.started) return false; this.started = true; while (this.queue.length) { /** @type {Job} */(this.queue.shift())(); } return true; } }