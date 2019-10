この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

情報通信研究機構 オープンイノベーション推進本部 ソーシャルイノベーションユニット 総合テストベッド研究開発推進センター テストベッド研究開発運用室 湯村翼氏

スマートフォンは誰もが使って当たり前。家庭にもスマートデバイスが導入されるようになり、VR(仮想現実)による新しいユーザー体験も始まりつつある……。そんな今の環境を、果たして20年前に想像できた人はいただろうか。そして、この先20年でテクノロジーがどのように変化するか、想像することはできるだろうか。

情報通信研究機構(NICT)の湯村翼氏は、2019年8月29〜31日に開催された「builderscon tokyo 2019」で「20年後のソフトウェアテストの話をしよう」と題し、この楽しくもあり、難しい作業を「ソフトウェアテスト」の観点から俯瞰(ふかん)した。

湯村氏はNICTでユビキタスコンピューティングの研究に携わっている。このNICTには、約1000台の物理ノードから構成されるネットワークテストベッド「StarBED」がある。NICTはStarBEDによって、実環境に及ぼす影響が多大でインターネットでの検証が難しいルーティングプロトコルやマルウェアなど、さまざまな技術向けのテスト環境を提供してきたという。

物理世界に影響を及ぼすソフトウェアのテストに仮想空間を活用

湯村氏は20年後を予測する前に、まず20年前を振り返ってみた。1999年前後といえば、「PHS」「iモード携帯」が登場し、モバイルデバイスが進化し始めていた時期。PCの世界では「Windows 2000」「Windows XP」がリリースされ、本格的に一般家庭に普及していった頃だ。

参考記事:Windows 2000とは何か?/Windows XPとは何か?

時は流れて20年後の現在、スマートフォンは完全に普及期に入っており、それに続いてウェアラブルコンピューティングやユビキタスコンピューティングが登場し始めている。また、Amazon Echoのようなスマートスピーカーが家庭に浸透し始め、ヘッドマウント型ディスプレイ(HMD)を利用したVR型ゲームも登場してきた。もう一つ重要なのが、その背景に存在する機械学習技術で、さまざまなデータの解析に利用されている。

そして、この先20年後を考えるに当たって参考になると湯村氏が考えているのが、1991年に発表されたMark Weiser氏の論文「The Computer for the 21st Century」で提唱された「ユビキタスコンピューティング」という考え方だ。今から30年前の時点で、IoTやスマートフォンといったコンセプトを予想していた、また、続くA.K.Dey氏の「Understanding and Using Context」で示唆された「コンテキスト・アウェア」という考え方もポイントだという。

コンテキストの要素の例

コンテキスト・アウェアとは、場所や空間、時間的なさまざまなコンテキスト(状況)を考慮したシステムを指している。そして「このコンセプトを基に20年後のテクノロジーを考えると、Microsoft HoloLensのようなものが小型化して普及したり、HMDがもっと高性能化し、自宅で会議に参加できるようになったりするだろう。また、世の中のコンテキストを取得するには多数のセンサーが必要になる。センサーがどんどん街中や路上、工場や農場などにばらまかれ、センサー自体の単価も下がり、センシングできるものが増えていくのではないか」と湯村氏は述べた。

では、それらを制御するソフトウェアのテストは、どのように変化していくだろうか。現在のテスト関連のテクノロジーを俯瞰してみると、JenkinsやCircleCIを用いた継続的インテグレーションの広がりに加え、テスト対象がソースコードだけではなくサーバ環境にも広がり、「Serverspec」のようなオープンソースソフトウェアが登場している。また、「Selenium」「Appium」など、昔は人間がやっていたUI(ユーザーインタフェース)テストを自動化するツールも生まれてきた。

湯村氏はさらに、スマートフォンやロボット、Kinectのような新たなデバイス向けのソフトウェアをテストするために、いろいろなツールがプロトタイプ的に開発されていることを紹介した。

1|2|3 次のページへ