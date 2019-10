print('using os.listdir')

for name in os.listdir():

if os.path.isfile(name):

print(f'file: {name}')

else:

print(f'dir: {name}')



print('using os.scandir')

for entry in os.scandir():

if entry.is_file():

print(f'file: {entry.name}')

else:

print(f'dir: {entry.name}')