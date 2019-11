<ns0:Benchmark xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:ns0="http://checklists.nist.gov/xccdf/1.1" id="RHEL-7" resolved="1" style="SCAP_1.1" xml:lang="en-US"> <ns0:status date="2019-10-14">draft</ns0:status> <ns0:title xml:lang="en-US">Exampe Security Guide of CentOS 7 for atmarkIT Test</ns0:title> <ns0:description xml:lang="en-US">This is just example for XCCDF document </ns0:description> <ns0:front-matter xml:lang="en-US">The SCAP Security Guide Project</ns0:front-matter> <ns0:platform idref="cpe:/o:centos:centos:7" /> <ns0:version update="https://github.com/OpenSCAP/scap-security-guide/releases/latest">0.1.40</ns0:version> <ns0:metadata> <dc:publisher>JSOSS-SIG for Testing XCCDF</dc:publisher> <dc:creator>JSOSS-SIG</dc:creator> <dc:contributor>Kazuki Omo</dc:contributor> </ns0:metadata> <ns0:model system="urn:xccdf:scoring:default" /> <ns0:Profile id="test_profile"> <ns0:title override="true" xml:lang="en-US">Profile for Testing XCCDF</ns0:title> <ns0:description override="true" xml:lang="en-US">XCCDF Test for atmarkIT article.</ns0:description> <ns0:select idref="sshd_disable_empty_passwords" selected="true" /> </ns0:Profile> <ns0:Group id="services"> <ns0:title xml:lang="en-US">Services</ns0:title> <ns0:description xml:lang="en-US">Test for installed Services.</ns0:description> <ns0:Value id="sshd_required" type="number"> <ns0:value>0</ns0:value> </ns0:Value> <ns0:Group id="ssh_server"> <ns0:title xml:lang="en-US">Configure OpenSSH Server if Necessary</ns0:title> <ns0:description xml:lang="en-US">OpenSSH Server configuration.</ns0:description> <ns0:platform idref="cpe:/o:centos:centos:7" /> <ns0:Rule id="sshd_disable_empty_passwords" selected="false" severity="high"> <ns0:title xml:lang="en-US">Disable SSH Access via Empty Passwords</ns0:title> <ns0:description xml:lang="en-US">Disable SSH empty Passowrds.</ns0:description> <ns0:reference href="https://www.niap-ccevs.org/Profile/PP.cfm">FIA_AFL.1</ns0:reference> <ns0:rationale xml:lang="en-US">SSH will require password</ns0:rationale> <ns0:platform idref="cpe:/o:centos:centos:7" /> <ns0:check system="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5"> <ns0:check-export export-name="oval:ssg-sshd_required:var:1" value-id="sshd_required" /> <ns0:check-content-ref name="oval:ssg-sshd_disable_empty_passwords:def:1" href="ssg-rhel7-oval.xml" /> </ns0:check> </ns0:Rule> </ns0:Group> </ns0:Group> </ns0:Benchmark>