# ×:if節とelse節がある

if x == 0: print('zero')

else: print('other')



# ×:if節の本体が複数行あり、セミコロン「;」で連結している

if x == 0: print('zero'); some_func('some_value')



# ×:節が複数ある

try: some_func('some_value')

except: print('error')

else: print('not error')

finally: print('finally')