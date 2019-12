#!/usr/bin/env python # -*- cofing: utf-8 -*- from __future__ import print_function import ctypes as ct import os import subprocess import time from bcc import BPF prog = r""" // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ #define BPF_LICENSE GPL #include <uapi/linux/if_ether.h> #include <uapi/linux/if_packet.h> #include <uapi/linux/ip.h> #include <net/sock.h> #include <bcc/proto.h> // ★(1)BPFマップの定義 BPF_ARRAY(my_map, long, 256); int bpf_prog(struct __sk_buff *skb) { int index; long *value; u8 *cursor = 0; if (skb->pkt_type != PACKET_OUTGOING) return 0; // ★(2)パケットデータへのアクセス struct ethernet_t *ethernet = cursor_advance(cursor, sizeof(*ethernet)); if (!(ethernet->type == 0x0800)) { return 0; } struct ip_t *ip = cursor_advance(cursor, sizeof(*ip)); index = ip->nextp; // ★(3)BPFマップのアクセス value = my_map.lookup(&index); if (value) lock_xadd(value, skb->len); return 0; } """ PROTO = { "ICMP": 1, "TCP": 6, "UDP": 17, } def main(interface="lo", debug=0): # (4)BPFプログラムのロード bpf = BPF(text=prog, debug=debug) bpf_prog = bpf.load_func("bpf_prog", BPF.SOCKET_FILTER) # (5)BPFプログラムのアタッチ BPF.attach_raw_socket(bpf_prog, interface) my_map = bpf.get_table("my_map") devnull = open(os.devnull, "w") p = subprocess.Popen( ["/bin/ping", "-4", "-c5", "localhost"], stdout=devnull) for _ in range(5): # (6) BPFマップへのアクセス print("TCP {} UDP {} ICMP {} bytes".format( my_map[ct.c_int(PROTO["TCP"])].value, my_map[ct.c_int(PROTO["UDP"])].value, my_map[ct.c_int(PROTO["ICMP"])].value)) time.sleep(1) p.wait() if __name__ == "__main__": import argparse parser = argparse.ArgumentParser() parser.add_argument("--interface", default="lo") parser.add_argument("--debug", default=0) args = parser.parse_args() main(args.interface, args.debug)