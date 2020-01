condition1 = 1

if condition1 == 1: # elif節とelse節のないif文

print('condition is True')



name = "" # 空文字列を変数nameに代入

if name: # 空文字列は偽として扱われる

print(f'name: {name}')

else: # elif節を省略

print('no name')



condition2 = 100

if condition1 != 0 and condition2 == 0: # 比較演算子と論理演算子による条件記述

print('some result')

elif condition1 == 10:

print('another result')

else:

print('final result')