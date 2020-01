これまで2回にわたり、シンプルな設定でWindows 10を展開する方法を紹介してきました。モダン管理の利点を生かしつつ、できるだけシンプルで新しい手法でPCを展開してきました。検討によってはかなり広い範囲でも、これまで紹介した手法で展開したPCをさまざまなシーンで利用できるのではないかと思います。

今回は、ここにリモートからPCの安全性を見守る「Microsoft Defender Advanced Threat Protection(ATP)」を加えて、より企業や組織での利用に適した端末にしていきたいと思います。

最近のPCは社内の閉じたネットワーク環境ではなく、インターネットに直接接続して利用されます。これまで紹介してきたモダン管理で構成されたPCもインターネットに接続され、あらゆる脅威にさらされています。

Windows 10は標準設定でそのような脅威から保護されるように設計されていますので、これまで紹介した方法で展開したPCでも通常の利用であれば問題なく利用できます。しかし、最近はサイバー攻撃が高度になってきていますので、ユーザーの利用方法によってはPCが脅威に侵害される可能性も考えられます。

もし、ウイルスなどにやられたとしても、社内ネットワーク内で利用していたPCであれば、端末のセキュリティ機能とネットワークのセキュリティ機能の組み合わせで脅威を検知し、管理者がルーターや物理的な防御(例えば、LANケーブルを引っこ抜く、電話をかけてPCをシャットダウンする)などの対策で、被害の拡散防止と脅威の除去を行うことができました。

しかし、この方法は管理者の手の届く範囲にPCがあったので実施できた対処であり、社外に持ち出した(もしかしたら地球の裏側にいるかもしれない)ユーザーの端末が脅威に侵害されてしまったときには手の出しようがありません。

このような背景から、多くの企業のIT管理部門がPCの持ち出しを躊躇(ちゅうちょ)し、PC持ち出し禁止や高価な仮想デスクトップ環境などの導入を行ってきました。

しかし、過去は対処できなかったこのような問題も、テクノロジーの進化によって解決できるようになってきました。その技術が「EDR」(Endpoint Detection and Response)に代表されるエンドポイントセキュリティ製品群であり、それらは合わせて統合エンドポイントセキュリティプラットフォーム(Unified platform for endpoint security)とも呼ばれています。Microsoftの統合エンドポイントセキュリティプラットフォームがMicrosoft Defender ATPであり、企業や組織ではモダン管理の必須の要素となっています。

これまで紹介した手法で展開したPCは、管理者が一切手を付けなくてもセットアップや設定が行われていました。ここでお気付きの方もいるかと思いますが、ここまで作成したPCは設定を配信するだけで、後はOSのセキュリティ機能や設定により理論上は“脅威から守られている”ということになっています。しかし、もしPCが脅威に侵害されてしまったらどうすればいいでしょうか。

よくある誤解なのですが、企業管理のPCで脅威の対策は「MDM(モバイルデバイス管理)+ウイルス対策製品」で十分と思われていることが多いです。しかし、前述の通り、社外に持ち出された端末から脅威を取り除くのは容易ではありません。

なぜこのような誤解が生まれるのかというと、それは「MDM」=「これまで使ってきたPC管理製品」と認識しているためです。PC管理製品は「エージェント」というプログラムによりPCをコントロールします。そのエージェントは、PCの大きな権限を持ってさまざまなことが行えるのです。一方、MDMはOSが提供した設定機能に外部からアクセスしているだけですので、できることはOSによって限定される上、取得できる情報も限定的なのです。

脅威に侵害されても、上記のようにMDMではPC管理製品と比べてできることが限られ、今までと同じレベルの対策がとれません。管理者の視点から見ると、端末の状態監視、異常時の調査、脅威の封じ込め、脅威の除去などに対応できる環境が必要ということになります。つまりより高い権限でPCをコントロールする機能が必要なのです。

Microsoftがこれらの機能をひとまとめにして提供するのがMicrosoft Defender ATPです。例えば、以下の表のようにMDM+ウイルス対策では足りない機能が、Microsoft Defender ATPで網羅できることが確認できます。

Microsoft Defender ATPの詳細については、関連記事がありますのでそちらを参照してください。

このようにMicrosoft Defender ATPは、脅威対策に関して今までのPC管理製品よりも強化できるだけでなく、クラウド上での管理の利点である端末が地球上のどこにあってもネットワークにつながっていれば管理/監視が行われ、脅威に対しての対応がとれるようになります。Microsoft Defender ATPがモダン管理には必須の機能といえる理由は、この現状必要とされる足りない機能を補うと同時に、今後必要とされる機能がすぐに提供されていくからなのです。

それでは、この強力なMicrosoft Defender ATPを「Microsoft Intune」(以下、Intune)で展開していきます。

Microsoft Defender ATPの大きな特徴は、OSの組み込みの機能であることが挙げられます。これは展開を容易にするだけでなく、OSのアップデートにおける問題を最小限にとどめることができます。また、エージェントが最初から入っているので、機能を有効化(オンボード)するだけで利用できるようになります。そして、IntuneでMicrosoft Defender ATPの設定を展開するのは非常に簡単です。

ここからは、既にMicrosoft Defender ATPがテナントに展開されている前提で、端末への展開手順を紹介していきます。

事前準備としてIntuneとMicrosoft Defender ATPの間にサービス間接続を確立します。この接続により、Microsoft Defender ATPがIntuneで管理するWindows 10デバイスからコンピュータのリスクに関するデータを収集できるようになります。これには、「Microsoft Defender セキュリティ センター」とIntuneの両方に対する管理アクセス権が必要です。

まずは「Microsoft Endpoint Manager 管理センター」にサインインします

上記のリンクからMicrosoft Defender ATPの管理画面に移動します。

「Microsoft Defender セキュリティ センター」で、以下の設定を「オン(有効)」にします。

「Microsoft Endpoint Manager 管理センター」に戻り、以下の設定を「オン」にします。

設定箇所

Microsoft Endpoint Manager 管理センター > エンドポイント セキュリティ > Microsoft Defender ATP > Connect Windows devices version 10.0.15063 and above to Microsoft Defender ATP(Windows デバイス バージョン 10.0.15063 以上を Microsoft Defender ATP に接続する)