# in演算子、not in演算子

print("'y' in 'Python':", 'y' in 'Python') # True

print("0 not in [1, 2, 3]:", 0 not in [0, 1, 2, 3]) # False



# +演算子

print('(0, 1, 2) + (3, 4):', (0, 1, 2) + (3, 4)) # (0, 1, 2, 3, 4)



# +=演算子

iter1 = list(range(4))

print('iter1:', iter1) # [0, 1, 2, 3]

iter1 += [4, 5]

print('iter1 += [4, 5]:', iter1) # [0, 1, 2, 3, 4, 5]



# *演算子

print("'Py' * 2:", 'Py' * 2) # 'PyPy'



# *=演算子

iter = ['foo', 'bar']

print('iter:', iter) # ['foo', 'bar']

iter *= 3

print('iter *= 3:', iter) # ['foo', 'bar', 'foo', 'bar', 'foo', 'bar']



# []演算子

iter = list(range(5))

print('iter:', iter) # [0, 1, 2, 3, 4]

print('iter[2]:', iter[2]) # 2

print('iter[1:3]:', iter[1:3]) # [1, 2]

print('iter[3:-1]:', iter[3:-1]) # [3]

print('iter[::2]:', iter[::2]) # [0, 2, 4]



# []演算子(代入)

iter = list(range(5))

print('iter:', iter) # [0, 1, 2, 3, 4]

iter[2] = 100

print('iter[2] = 100:', iter) # [0, 1, 100, 3, 4]

iter = {'a': 'A', 'b': 'B', 'c': 'C'}

print('iter:', iter) # {'a': 'A', 'b': 'B', 'c': 'C'}

iter['c'] = 'c'

print("iter['c'] = 'c':", iter) # {'a': 'A', 'b': 'B', 'c': 'c'}



iter1 = list(range(5))

print('iter1:', iter1) # [0, 1, 2, 3, 4]

iter2 = [10, 20]

print('iter2:', iter2) # [10, 20]

iter1[1:3] = iter2 # インデックス1と2の要素を[10, 20]で置き換える

print('iter1[1:3] = iter2:', iter1) # [0, 10, 20, 3, 4]



print('iter1:', iter1) # [0, 10, 20, 30, 4]

iter2 = [100, 200, 400]

print('iter2:', iter2) # [100, 200, 400]

iter1[0:5:2] = iter2

print('iter1[0:5:2] = iter2:', iter1) # [100, 10, 200, 3, 400]



# del文

iter = list(range(5))

print('iter:', iter) # [0, 1, 2, 3, 4]

del iter[3]

print('del iter[3]:', iter) # [0, 1, 2, 4]

del iter[0:1] # del iter[0:1]はiter[0]のみを削除

print('del iter[0:1]:', iter) # [1, 2, 4]

del iter[::2] # 0番目の要素と2番目の要素を削除

print('del iter[::2]:', iter) # [2]



# all関数/any関数

iter = list(range(5))

print('iter:', iter) # [0, 1, 2, 3, 4]

print('all(iter):', all(iter)) # False:iter[0]==0は偽と評価される

print('any(iter):', any(iter)) # True:iter[0]以外は真と評価される



# enumerate関数

iter = 'iter'

for (idx, ch) in enumerate(iter):

print(f"iter[{idx}] = '{ch}'") # "iter[0] = 'i'"、"iter[1] = 't'"、……



# filter関数

iter = [2, 7, 8, 10, 1]

print('iter:', iter)

result = list(filter(lambda x: x % 2 == 0, iter)) # 偶数のみからなるリスト

print('list(filter(lambda x: x % 2 == 0, iter)):', result) # [2, 8, 10]



# len関数

iter = {chr(x + ord('a')): chr(x + ord('A')) for x in range(26)}

print('iter:', iter) # {'a': 'A', 'b': 'B', ……, 'y': 'Y', 'z': 'Z'}

print('len(iter):', len(iter)) # 26



# map関数

iter = list('iter')

print('iter:', iter) # ['i', 't', 'e', 'r']

result = list(map(lambda x: chr(ord(x) - 32), iter)) # 32=ord('a') - ord('A')

print('list(map(lambda x: chr(ord(x) - 32), iter)):', result) # ['I', 'T', 'E', 'R']



# max関数/min関数

iter = set(range(10))

print('iter:', iter) # {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

print('max(iter):', max(iter)) # 9

iter = 'string'

print('iter:', iter) # 'string'

print('min(iter):', min(iter)) # 'g'



# reversed関数

iter = list(range(5))

print('iter:', iter) # [0, 1, 2, 3, 4]

print('list(reversed(iter)):', list(reversed(iter))) # [4, 3, 2, 1, 0]



# sorted関数

iter = 'Python'

print('iter:', iter) # 'Python'

result = ''.join(sorted(iter)) # ASCII順に並べ替え

print("''.join(sorted(iter)):", result) # 'Phnoty'

result = ''.join(sorted(iter, key=str.upper)) # 全てを大文字化した値で並べ替え

print("''.join(sorted(iter, key=str.upper)):", result) # 'hnoPty'



# sum関数

iter = list(range(5))

print('iter:', iter)

print('sum(iter):', sum(iter)) # 10

iter = '012345'

print('iter:', iter)

print('sum([int(x) for x in iter]):', sum([int(x) for x in iter])) # 15



# zip関数

for (x, y) in zip([0, 1, 2], 'str'):

print(x, y) # '0 s'、'1 t'、'2 r'