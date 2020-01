# download_data.pyのコードを実行すると以下のように表示される

# Please select a download option:

# 1) Kuzushiji-MNIST (10 classes, 28x28, 70k examples)

# 2) Kuzushiji-49 (49 classes, 28x28, 270k examples)

# 3) Kuzushiji-Kanji (3832 classes, 64x64, 140k examples)

# > 1 # ※Kuzushiji-MNISTの「1」を入力

# 1) MNIST data format (ubyte.gz)

# 2) NumPy data format (.npz)

# > 2 # ※NumPyフォーマットの「2」を入力



# download_data.pyのコード実行が完了すると、以下のファイルがダウンロードされる

!ls

# kmnist-train-imgs.npz kmnist-train-labels.npz

# kmnist-test-imgs.npz kmnist-test-labels.npz



# 各ファイルからNumPyを使ってデータをロードする

import numpy as np

X_train = np.load('kmnist-train-imgs.npz')["arr_0"]

y_train = np.load('kmnist-train-labels.npz')["arr_0"]

X_test = np.load('kmnist-test-imgs.npz')["arr_0"]

y_test = np.load('kmnist-test-labels.npz')["arr_0"]