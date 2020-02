def jaccard(subs_l, subs_r): intersection = subs_l & subs_r union = subs_l | subs_r return len(intersection) / len(union) def dice(subs_l, subs_r): intersection = subs_l & subs_r return 2*len(intersection) / (len(subs_l) + len(subs_r)) def simpson(subs_l, subs_r): intersection = subs_l & subs_r return len(intersection) / min(len(subs_l), len(subs_r)) A = "Mary had a little lamb" B = "Little lamb little lamb" C = "Everywhere that Mary went" subs_A = set(A.split(" ")) subs_B = set(B.split(" ")) subs_C = set(C.split(" ")) # 例: AとBのJaccard係数 jaccard(subs_A, subs_B) # 出力: 0.3333333333333333