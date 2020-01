class Foo:

def __init__(self, name):

self.__name = name



@property

def name(self):

return self.__name



@name.setter

def name(self, new_name):

if not isinstance(new_name, str):

raise TypeError('name attrib is str')

self.__name = new_name



f = Foo('insider.net')

print(f.name) # 'insider.net'

f.name = 'deep insider'

print(f.name) # 'deep insider'

f.name = 0 # TypeError例外