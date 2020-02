with open('foo.txt', 'wt') as file: # 'foo.txt'ファイルを書き込み用にオープン

mylist = ['foo', '', 'bar']

for num, item in enumerate(mylist):

file.write(f'{num}: {item}

') # f文字列に行カウントを埋め込み

# writelinesメソッドでは各要素の末尾に改行文字が追加されないので自分で追加

file.writelines([item.upper() + '

' for item in mylist])



file = open('foo.txt')

print(file.read()) # ファイルの内容を全て読み込む



file.seek(0) # seekメソッドに0を渡してファイル先頭をファイル位置にする

line = file.readline() # ファイルの内容を1行ずつ読み込む

while line: # 変数lineの内容が空文字列となるまで(ファイル末尾となるまで)

print(line, end='') # 各要素には改行文字が含まれている

line = file.readline() # 次の行を読み込む



file.seek(0)

lines = file.readlines() # 全ての行を読み込む

for line in lines: # その内容をfor文でループ

print(line, end='')



file.seek(0)

for line in file: # ファイルオブジェクトを使って繰り返し

print(line, end='')



file.close() # 使い終わったらファイルを閉じる