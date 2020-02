# モジュール/パッケージをインポート

import モジュール名

import パッケージ名.サブパッケージ名.モジュール名



# インポートしたモジュールを別名で使用

import モジュール名 as 別名



# モジュール/パッケージから特定のものだけをインポート

from モジュール名 import 識別子(変数、関数、クラス、モジュールなど)



# インポートしたものを別名で使用

from モジュール名 import 識別子 as 別名



# モジュール/パッケージから全てをインポート

from モジュール名 import *