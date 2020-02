push rbp mov rbp, rsp sub rsp, 16 // space for skb and dev push rbx // temp regs to pass start time mov qword ptr [rbp - 16], rdi // save skb pointer to stack mov qword ptr [rbp - 8], rsi // save dev pointer to stack call __bpf_prog_enter // rcu_read_lock and preempt_disable mov rbx, rax // remember start time in bpf stats are enabled lea rdi, [rbp - 16] // R1==ctx of bpf prog call addr_of_jited_FENTRY_prog movabsq rdi, 64bit_addr_of_struct_bpf_prog // unused if bpf stats are off mov rsi, rbx // prog start time call __bpf_prog_exit // rcu_read_unlock, preempt_enable and stats math mov rdi, qword ptr [rbp - 16] // restore skb pointer from stack mov rsi, qword ptr [rbp - 8] // restore dev pointer from stack pop rbx leave ret