class MyDigit:

@staticmethod

def _isint(val):

if val.startswith('-'):

val = val[1:]

if val.count('.') == 0 and val.isdigit():

return True

return False



def __init__(self, val="0.0"):

if MyDigit._isint(val):

self.val = val

else:

self.val = "0"



def __add__(self, other):

if isinstance(other, self.__class__):

tmp = str(int(self.val) + int(other.val))

return MyDigit(tmp)

else:

raise NotImplementedError()



def __sub__(self, other):

if isinstance(other, self.__class__):

tmp = str(int(self.val) - int(other.val))

return MyDigit(tmp)

else:

raise NotImplementedError()



def __mul__(self, other):

if isinstance(other, self.__class__):

tmp = str(int(self.val) * int(other.val))

return MyDigit(tmp)

else:

raise NotImplementedError()



def __floordiv__(self, other):

if isinstance(other, self.__class__):

tmp = int(self.val) // int(other.val)

return MyDigit(str(tmp))

else:

raise NotImplementedError()



def __mod__(self, other):

if isinstance(other, self.__class__):

tmp = int(self.val) % int(other.val)

return MyDigit(str(tmp))

else:

raise NotImplementedError()



def __truediv__(self, other):

return self.__floordiv__(other)



def __divmod__(self, other):

q = self.__floordiv__(other)

r = self.__mod__(other)

return (q, r)



def __neg__(self):

if self.val.startswith('-'):

tmp = self.val[1:]

else:

tmp = "-" + self.val

return MyDigit(tmp)



def __str__(self):

return self.val



d1 = MyDigit('17')

d2 = MyDigit('4')



print(d1 + d2) # 21

print(d1 - d2) # 13

print(d2 - d1) # -13

print(d1 * d2) # 68

print(d1 / d2) # 4

print(d1 % d2) # 1

(q, r) = (divmod(d1, d2))

print(q, r) # 4 1

print(-d1) # -17