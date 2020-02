※1 どの版を利用しているのかを調べるには「getopt --verion」を実行する。

※2 BSD版のmanには、この問題の解決が難しいことを次のように記している。「Arguments containing white space or embedded shell metacharacters generally will not survive intact; this looks easy to fix but isn't. People trying to fix getopt or the example in this manpage should check the history of this file in FreeBSD.」