import torch # ライブラリ「PyTorch」のtorchパッケージをインポート

import torch.nn as nn # 「ニューラルネットワーク」モジュールの別名定義



# 定数(モデル定義時に必要となるもの)

INPUT_FEATURES = 2 # 入力(特徴)の数: 2

LAYER1_NEURONS = 3 # ニューロンの数: 3

LAYER2_NEURONS = 3 # ニューロンの数: 3

OUTPUT_RESULTS = 1 # 出力結果の数: 1



# 変数(モデル定義時に必要となるもの)

activation1 = torch.nn.Tanh() # 活性化関数(隠れ層用): tanh関数(変更可能)

activation2 = torch.nn.Tanh() # 活性化関数(隠れ層用): tanh関数(変更可能)

acti_out = torch.nn.Tanh() # 活性化関数(出力層用): tanh関数(固定)



# torch.nn.Moduleによるモデルの定義

class NeuralNetwork(nn.Module):

def __init__(self):

super(NeuralNetwork, self).__init__()

# 隠れ層:1つ目のレイヤー(layer)

self.layer1 = nn.Linear(

INPUT_FEATURES, # 入力ユニット数(=入力層)

LAYER1_NEURONS) # 次のレイヤーの出力ユニット数



# 隠れ層:2つ目のレイヤー(layer)

self.layer2 = nn.Linear(

LAYER1_NEURONS, # 入力ユニット数

LAYER2_NEURONS) # 次のレイヤーへの出力ユニット数



# 出力層

self.layer_out = nn.Linear(

LAYER2_NEURONS, # 入力ユニット数

OUTPUT_RESULTS) # 出力結果への出力ユニット数



def forward(self, x):

# フィードフォワードを定義

# 「出力=活性化関数(第n層(入力))」の形式で記述する

x = activation1(self.layer1(x)) # 活性化関数は変数として定義

x = activation2(self.layer2(x)) # 同上

x = acti_out(self.layer_out(x)) # ※活性化関数は「tanh」固定

return x



# モデル(NeuralNetworkクラス)のインスタンス化

model = NeuralNetwork()

model # モデルの内容を出力