x = [i for i in range(0,10)] A_y = [func_1(10,100,i) for i in x] # Aさんの貯金額 B_y = [func_1(50,-80,i) for i in x] # Bさんの貯金額 C_y = [func_1(25,50,i) for i in x] # Cさんの貯金額 plt.plot(x,A_y,marker='o',label='Aさん') # Aさんの貯金額をplot plt.plot(x,B_y,marker='o',label='Bさん') # Bさんの貯金額をplot plt.plot(x,C_y,marker='o',label='Cさん') # Cさんの貯金額をplot plt.xlabel("経過年数") # x軸のラベル表記 plt.ylabel("貯金額[万円]") # y軸のラベル表記 plt.legend() # それぞれのグラフの凡例を表示させる plt.show()