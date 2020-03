19 while [ $# -gt 0 ] 20 do 21 case $1 in 22 --aaa=*) flag_a=true; arg_a="${1#--aaa=}";; # --aaa=の後ろをarg_aにセット 23 --ccc=*) flag_c=true; arg_c="${1#--ccc=}";; 24 --aaa) flag_a=true; 25 if [ "${2::1}" != "-" ]; then # 次の引数が「-」から始まってない場合は 26 arg_a=$2; shift; # arg_aにセットして次の引数へ(本文参照) 27 fi;; 28 --bbb) flag_b=true;; 29 --ccc) flag_c=true; 30 if [ "${2::1}" != "-" ]; then 31 arg_c=$2; shift; 32 fi;; 33 --) shift; break;; # この後は全て引数 34 -*) opterr=true; echo "不明なオプション: $1";; 35 *) argv+=("$1");; # 配列argvに値を追加、空白を含んでいるかもしれないので""を付ける 36 esac 37 shift 38 done 39