from sklearn.model_selection import train_test_split

print('length of iris.data:', len(iris.data)) # iris.dataのデータ数

print('length of iris.target:', len(iris.target)) # iris.targetのデータ数



# iris.dataとiris.targetに含まれるデータをシャッフルして分割

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(iris.data, iris.target)

print('length of X_train:', len(X_train))

print('length of y_train:', len(y_train))

print('length of X_test:', len(X_test))

print('length of y_test:', len(y_test))